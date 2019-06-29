Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bozcaada'da korkunç olay! Döve döve öldürdüler

'da korkunç olay! Döve döve öldürdüler

’da korkunç olay tüyler ürpertti. 'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekânından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen 31 yaşındaki edinilen son bilgiye göre yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 29.6.2019 13:05 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 13:16
Bozcaada'da korkunç olay! Döve döve öldürdüler

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekânından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31), hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Grubun tekmeleyip yumrukladığı Öksüz yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bozcaada'da korkunç olay! Döve döve öldürdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN