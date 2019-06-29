Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte tüm bilgiler...

Son günlerin en gündemdeki isimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında bilgiler merak edilerek araştırılıyor. Vatandaşlar Canan Kaftancıoğlu kim, nereli ve kaç yaşında? şeklinde sorularla internetten bilgi almaya çalışıyor. İşte Canan Kaftancıoğlu kim, nereli ve kaç yaşında? sorularının cevapları...

CANAN KAFTANCIOĞLU KİM, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Canan Kaftancıoğlu kim, nereli ve kaç yaşında sorularına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;