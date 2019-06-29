Esad güçlerine büyük darbe

BUGÜN NELER OLDU

TSK, önceki gün İdlib 10. Gözlem Bölgesi'ne taciz ateşi açarak 1 askerimizi şehit eden 3 askerimizi yaralayan rejim güçlerine büyük darbe vurdu. Taciz saldırı yapılan bölgedeki rejim güçlerinin mevzilerinin tamamı ve bir mühimmat deposu bombalanarak etkisiz hale getirildi. Operasyondan önce Rusya'ya, Esad'ın uyarılması için tekrar hatırlatma yapıldı. Askeri kaynaklar bu operasyonla Esad güçlerine büyük zarar verildiğine dikkat çektiler.Türkiye'ye 130 kilometre sınırı bulunan İdlib çatışmalar olması halinde Hatay sınırına yeni bir göç dalgası başlaması açısından riskli bir bölge olma özelliğini koruyor. İdlib'de silahlı birçok grubun varlığı, olası bir çatışma durumunda bu grupların Türkiye'ye sızma ihtimalini de beraberinde getiriyor. 3,5 milyondan fazla Suriyeli'yi barındıran Türkiye, İdlib'de ateşkesin korunması, göçlerin önlenmesi ve çatışmaların olmaması için Rusya ile koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürüyor. TSK'nın İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde 12 gözlem noktasını bulunuyor... 10 numaralı gözlem noktası ise güneyde rejim güçlerinin bulunduğu bölgeyle karşı karşıya. Türk askerleri anlaşma gereği İdlib'de sadece gözlem noktalarında varlık gösteriyor. Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktasına daha önce de kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirildi. Kısa bir aradan sonra dün de benzeri bir saldırı yapıldı.Bir askerimizin şehit olduğu 3 askerimizin de yaralandığı son saldırı sonrası Türkiye Rusya ile irtibata geçerek Esad'ın uyarılması yönünde girişimde bulunulmasını istedi. Ardından da Rusya'nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı'na çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması ve saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı bilgisi iletildi. Ardından da Esat güçlerinin bulunduğu bölge yoğun bombardımana tutuldu. Rejim güçlerinin konuşlandığı mevziler yerle bir edilirken, bir mühimmat deposu da imha edildi. Askeri kaynaklar TSK'nın önceki gece yaptığı bu operasyonla Rejim güçlerine büyük darbe indirdiğini belirttiler. ANKARA