G20 zirvesi nedir, nerededir? 2019 yılı G-20 zirvesine hangi ülkeler katılıyor?

Türkiye'nin de üyesi olduğu G20 zirvesi nedir, nerede yapılıyor merak edildi. Ticaret ve ekonomiyi takip edenler G20 zirvesi 2019 yılında hangi ülkelerin katıldığını öğrenmek istiyor. İki gün sürecek zirve kapsamında yapılacak oturumlarda küresel ekonomik görünüm değerlendirilecek ve dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atılacak adımların tespiti yapılacak. Bu önemli zirvenin üyeleri arasında Almanya, ABD, Arjantin'de yer alıyor. Peki G-20 zirvesine hangi ülkeler katılıyor?