“İdlib’in güvenliği Hatay’ın güvenliğidir”

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına, Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden açılan top ve havan saldırısında piyade astsubay kıdemli çavuş Adem Tunç'un şehit düşmesi ve 3 askerin de yaralanmasının ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi. SABAH'a konuşan SETA Güvenlik Çalışmaları Uzmanı Murat Aslan, şehidin Türkiye'nin İdlib'de verdiği ilk şehit olduğunu vurgulayarak "İdlib toprağına dökülen şehit kanı Türkiye'nin bölgedeki kaygılarını haklı çıkarmıştır. Bundan sonra bizim için İdlib'in güvenliği Hatay'ın güvenliği olmuştur" dedi.