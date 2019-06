Kendi küçük yüreği büyük

BUGÜN NELER OLDU

Adviye Gül İslamoğlu... O 15 Temmuz darbe girişiminin en genç kadın gazisi. O gün daha 14 yaşındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) işgale gelen hainlerin karşısına dikildi, keskin nişancı ateşiyle sırtında 15 santimetrelik bir yarayla gazi oldu. Türk bayrağını başının üstünde taşıyan Adviye, 3 yıldır gittiği her yere başının üstünde taşıdığı Türk bayrağıyla gidiyor ve öyle tanınıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yenikapı'daki mitingte ilk kez göz geze geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Adviye... İşte o dakikaları Adviye şöyle anlatıtı: "Cumhurbaşkanımız gözlerini dikmiş bana bakıyordu. 14 yaşında en geç kadın gazi olduğumu öğrenince 'Seni de mi vurdular' dedi.Sonra ben onun, o benim elimi öptü." Ve şimdi Adviye'nin tek amacı var. O da o günü unutmamak, unutturmamak. Trabzon Sürmeneli Adviye, İstanbul Fatih'te yaşıyor. Sultan Fatih Koleji Fen Lisesi son sınıf öğrencisi... Hayali doktor olmak. Onun kahramanlık destanı 15 Temmuz'da yazıldı. İBB'nin önünce 14 şehidin verildiği o gece yaşadıklarını şöyle anlatıyor: Yaklaşık 20 hain, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde barikat kurmuştu. İBB binasının üstünde de keskin nişancılar varmış. Karşı koymaya çalışırken, bir anda G3 mermisi sol kolumdan girdi, 15 santimetre genişliğinde delik açıp sırtımdan çıktı. Yoğun bakımda yattım. Sırtımdaki delikle aylarca yaşadım.Adviye, artık 17 yaşında. Geçen ağustos ayında üst üste iki ameliyat daha oldu.Adviye "Son iki ameliyatla sırtımda açılan delik kapatıldı. Önce o bölgeye bir balon yerleştirdiler. Oradaki deri bu balonla esnetilip, genişletildi. Üç ay her hafta hastaneye gittim. Doktorlar, balonu şişirdiler. Üç ayın sonunda ikinci operasyonumu oldum ve balonu çıkartıp, o bölgeyi kapattılar. Ama izi var. O izi taşımaktan da onur duyuyorum. Bu yara gazi Adviye'nin onuru" dedi. Operasyonların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine telefon açtığını söyleyen Adviye "Ameliyat sürecini sordu, derslerimi sordu. Ona ne kadar teşekkür etsem az" dedi."BEN artık sadece Adviye değilim, gazi Adviye'yim. O geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız" diyen Adviye Gül İslamoğlu "Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ama fırsat buldukça Türk bayrağını başımın üstüne alıp, Türkiye'nin her yerine gidip 15 Temmuz'daki hainleri anlatıyorum. Gazilik, gurur verici bir o kadar da yüküm ağır. Bu nedenle asla 15 Temmuz'u unutmayacağım, unutturmayacağım. Türk adaletine güveniyorum. Hainler büyük cezalar aldılar. Öbür dünyada da Allah'ın adaletiyle hesaplaşmayı bekliyorlar" dedi.