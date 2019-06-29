Öne sürülen gerekçeler dayanaktan yoksun

BUGÜN NELER OLDU

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın bireysel başvurusuna ilişkin 22 Mayıs'ya verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı. Aralarında AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın da bulunduğu 5 üyenin karşı oyuna rağmen 10 oyla red edilen kararın gerekçesinde dikkat çeken ayrıntılara yer verildi. Gerekçede başvurucu Osman Kavala'nın, Anadolu Kültür Anonim Şirketi (A.Ş.) Yönetim Kurulu başkanlığının yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşunda kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya dayanışma kurulu üyesi olarak görev alan bir kişi olduğu belirtilerek şöyle denildi: "Kamuoyunda Gezi olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan başvurucu, Sulh Ceza Hâkimliği kararınca Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarından tutuklanmıştır. Başvurucunun bu karara yaptığı itiraz Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile başvurucu hakkında ayrıca kamu davası açılmıştır. İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve kovuşturma başlamıştır. Dava, ilk derece mahkemesinde derdesttir."Gerekçede, Kavala'nın, kendisine isnat edilen eylemlere ilişkin hiçbir somut veri gösterilmediği, suç şüphesi ve bunu haklı kılan deliller olmamasına rağmen hakkında tutuklama kararı verildiğini iddia ederek, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" ve dosyasında gizlilik kararı bulunması nedeniyle hakkındaki suçlamaları öğrenemediğini, savunmasını hazırlayamadığını ve iddia makamı ile eşit şartlarda bulunmadığını iddia ederek, "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" yönünde başvurusu olduğu kaydedildi. Mahkeme, Kavala'nın tutuklama kararında, Gezi olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu, eyleme katılan kişilere maddi yardımda bulunduğu, ayrıca 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna dikkat çekti. Gerekçede, "Mahkeme, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedeniyle 'Adil Yargılanma Hakkı'nın ihlal edilmesi' yönündeki başvuruyu ise iddianamenin kabul edilmesiyle bu durumun sona ermesi, başvurucunun ifadesi sırasında kısıtlanan belgelelerin içeriği ile ilgili kendisine sorular sorulması, suçlamaları bilmesi nedenleriyle, "dayanaktan yoksun" kabul ederek reddetti. ANKARA