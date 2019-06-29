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Son dakika: Başkan ile Merkel'den kritik görüşme

Son dakika haberi: Başkan G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Almanya Şansölyesi 'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve 25 dakika süren görüşmede Suriye ve AB ilişkileri ele alındı.İşte son dakika gelişmesine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 29.6.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 08:58
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Merkel'den kritik görüşme

Alınan son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.

Görüşmede Suriye ve AB ilişkileri ele alındı.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN VE TRUMP İLE DE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Başkan Erdoğan zirvenin kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Ayrıca Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Theresa May ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ayrı ayrı kabul edecek.

G20 LİDERLER ZİRVESİ KÜRESEL DENGEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Merkel'den kritik görüşme
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