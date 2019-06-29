Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Japonya'da önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

MÜLTECİ KONUSUNDA ULUSLARARASI TOPLUM, YÜKÜ PAYLAŞMALI

Ticaret savaşı ile ilgli korumacı tedbirleri ele aldık. Mültecilere yönelik Türkiye'nin fedakarlıklarını anlattık. Biliyorsunuz ülkemiz 2011'den bu yana Suriye'deki çatışmalardan kaçan insanlara kapılarını açtı. Bu insanlar için BM hesaplamalarına göre kullandığımız kaynağın hesabı 37 milyar doları aşmış durumda, Avrupa Birliği'nin yardımı ise yaklaşık 2 milyar avro. Mülteci yükünü Türkiye ve Ürdün tek başına sırtladı. Mülteci konusunda uluslararası toplum, yükü paylaşmalı.

MURSİ'NİN ŞEHADETİ TÜM YÖNLERİ İLE ARAŞTIRILMALIDIR

15 Temmuz'da insanlarımızı katleden FETÖ, bazı batılı ülkelerde himaye görüyor. BM ile iş birliği içinde çalışarak Kaçıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine müsaade etmedik. Mursi'nin şehadeti tüm yönleri ile araştırılmalıdır. Mursi'nin ölümünde şaibelerin olduğu açık ve nettir. Yapanın yanına kar kalması dünya demokrasileri açısından tehlikelidir.

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