Yeni Büyükelçi Satterfield

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün gece, ABD Senatosu, Büyükelçi David Satterfield'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verdi. Satterfield'ın kısa zamanda Ankara'ya gelerek görevine başlaması bekleniyor. Satterfield, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi S-400 alması ile ilgili "Türkiye S-400 alarak F-35 programındaki rolünü tehlikeye atıyor. Büyükelçiliğim onaylanırsa Türkiye'nin doğru tercihi yapması için çalışacağım" şeklindeki ifadeleri ile dikkat çekmişti.