Zaman yazarlarının hapis cezaları onandı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, İbrahim Karayeğen, İhsan Duran Dağlı, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Mümtazer Türköne, Nuriye Ural, Orhan Kemal Cengiz ve Şahin Alpay'ın yargılandığı dava geçtiğimiz aylarda sonuçlanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Bulaç ve Alpay'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, Türköne ve Ünal'a ise aynı suçtan 10 yıl 6 ay hapis ceza vermişti. Sanıklar istinaf başvurusunda bulunarak beraatlerini talep etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi mahkemenin kararını onadı.