Dünyanın gözü Türkiye’de

BUGÜN NELER OLDU

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 zirvesinin gündemi belirleyen konuların merkezinde hep Türkiye vardı. Başkan Erdoğan, Suriye meselesinden Doğu Akdeniz'e, S-400'lerden F-35'e, küresel ticaretten mülteci sorunlarına kadar tüm ülke liderlerinin görüşmek istediği isim oldu. G-20'nin ilk gününde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Vladimir Putin'le de samimi görüntüler verdi. Dün ise hem Putin hem de Trump'la ikili görüşmeler yapan Erdoğan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, IMF direktörü Christine Lagarde, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.Erdoğan'a görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 37 devlet ve hükümet başkanı ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Osaka'da zirvede liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaptı.