İdlib şehidine son görev

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Suriye'nin ?İdlib kentinde Esad güçlerinin, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırı sonucu şehit olan 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç için ilk tören Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda yapıldı. Ardından şehidin baba ocağı Ağrı'nın Tutak ilçesi Aşağı Köşk köyünde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.Törene Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Vali Vekili Hidayet Sarı, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, şehidin yakınları ve yaklaşık bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından helallik istendi ve dua edildi. Törende şehidin annesi Şefika ve babası Ömer Tunç ile kardeşleri güçlükle ayakta durdu. Şehidin fotoğrafını kardeşi Vefa Tunç taşırken, bekâr olan Adem Tunç, Aşağı Köşk köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.Öte yandan Hakkari'nin Doğanlı mezrasında önceki gün çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak dün şehit oldu.