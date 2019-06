Kendi küçük vatan sevgisi büyüktü

BUGÜN NELER OLDU

Malatya'nın Pötürge ilçesinden İstanbul Sultangazi'ye göç eden engelli Bedriye- Murat Tilbeç çiftinin çok istemesine rağmen okuyamayan 4 çocuğundan en küçüğü olan Engin Tilbeç (16), aile bütçesine katkıda bulunmak için bir tekstil firmasında çalışıyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Sultangazi'deki evinden çıktı. Baştabya Kışlası önünde ağabeyi İrfan Tilbeç'e (19) sarılıp, "Belki bir daha birbirimizi göremeyiz, helalleşelim" dedi. Ardından da kalabalığa karıştı. 3 gün sonra yüzü paramparça olduğu için DNA testi ile kimliği belirlendiğinde FETÖ'nün vahşet gecesinin en genç şehitlerinden biri olarak adını tarihe yazdırırdı.O gece kardeşiyle birlikte olan ve vatani görevini yaptıktan sonra devlet tarafından sağlanan destekle kardeşi Çevre İl Müdürlüğünde, kendisi de Malatya İnönü Üniversitesi'nde göreve başlayan ağabeyi İrfan Tilbeç, kardeşsiz geçen 3 yılı SABAH'a anlattı:Engin ailemizin en küçüğüydü ama kalbindeki vatan sevgisi hepimizden büyüktü. Hayata karşı her zaman dik durdu. Bayrak ve vatan sevgisi onun kırmızı çizgisiydi. O gece de vatanın gurur abideleri arasında yerini aldı. Küçüktü ama mertebesinde şehitlik gibi büyük bir makam varmış. Birçok kişi gibi bende kardeşimi kaybettim ama bu vatanı, bayrağı FETÖ'nün hainlerine teslim etmedik. Kardeşsiz yaşanıyor ama vatansız yaşanmazdı. Mezarına her gittiğimde Fatiha okuduktan sonra cennette olan ve beni duyan kardeşime, "Gözün arkada kalmasın sen rahat uyu kardeşim. Uğrunda can verdiğin ülkemizin başındakiler ailene sahip çıktı" diyorum.Şehit oldukça vatan sevgisiyle çoğalan bir milletiz. Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu vatanı hiçbir hain teslim alamaz. 15 Temmuz'da ülke ve millet olarak büyük acılar yaşadık ama biz imanına ve inancına sahip bir ülkenin vatandaşlıyız. O karanlık gecede, millete direniş ruhunu Cumhurbaşkanımız Erdoğan aşıladı. Bu millet 7'den 70'e Çanakkale ruhu ile her zaman hazır kıtadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Milletimiz meydanı darbecilere bırakmamış, tarihi bir duruş sergilemiştir"' sözü bir demokrasi şehidinin ağabeyi olarak benim için 15 Temmuz'un anlamıdır.Demokrasi şehitleri ve gazileri unutulmadı, unutulmayacak. Onların sayesinde bu cennet vatanda rahat yaşıyoruz. Hiç birinin hakkı ödenmez. O gece Dünyaya verilen demokrasi dersi verdik. 15 Temmuz sadece bir kanlı kara tarih değil, demokrasiye giden köprünün de adıdır. Daha düne kadar her şeyini dışardan alan, terörle mücadele bile göbeği dışarıya bağlı olan bir ülkeydik. Şimdi topumuzu, tüfeğimizi, helikopterimizi, İHA'mızı, her şeyimizi kendimiz üretiyoruz.Devletin sağladığı destekle İstanbul'dan tekrar Malatya'nın Pötürge ilçesine bağlı Nohutlu köyüne dönen anne Behiye Tilbeç de demokrasi şehidi olan oğlunun fotoğrafını hiç yanından ayırmıyor. Her sabah mezarlığa giderek oğlunu ziyaret eden anne Tilbeç, "O'nu çok çok özledim. Evimin neşesiydi. Evladını kaybeden bir annenin acısının tarifini kimse yapamaz. Ciğerim yanıyor. O hainler hak ettikleri cezaları alacaklar. Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan ve devletimizden razı olsun. Bize sahip çıktılar. Köyümüze yeniden dönme imkânı bulduk. Devletimin sayesinde iki oğlum devlet dairesinde işe girdi. Aş buldular. Ekmek buldular" dedi.