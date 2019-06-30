Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Rejim, uyarıyı alınca atışa son verdi

Rejim, uyarıyı alınca atışa son verdi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019
Suriye'nin İdlib bölgesinde 3 gün önce 10 numaralı Türk gözlem noktasına top atışı yapan ve bir askerimizin şehit olmasına neden olan Rejim güçleri, dün de aynı gözlem noktasına saldırı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda personel ve malzeme zayiatının oluşmadığını belirterek "Sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır. Atışların devam etmesi halinde, karşılık verilecektir" açıklaması yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rejim, uyarıyı alınca atışa son verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN