Rejim, uyarıyı alınca atışa son verdi

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin İdlib bölgesinde 3 gün önce 10 numaralı Türk gözlem noktasına top atışı yapan ve bir askerimizin şehit olmasına neden olan Rejim güçleri, dün de aynı gözlem noktasına saldırı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda personel ve malzeme zayiatının oluşmadığını belirterek "Sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır. Atışların devam etmesi halinde, karşılık verilecektir" açıklaması yaptı.