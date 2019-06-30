S-400’de ortak üretim ve vize mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G-20 zirvesinde 55 dakika ikili görüşme yaptı. Erdoğan, Putin'e "değerli dostum" diye hitap ederek "Türkiye- Rusya ilişkilerinde çok ciddi bir ivme yakaladık. S-400'de mutabakata vardığımız gibi yol haritası işliyor. Füzenin ortak üretimi ve teknoloji transferinin de ilerletilmesi önceliğimiz. Vize muafiyeti sürecini de hızlandırırsak çok çok daha memnun olacağız" dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin ise, 2018 yılında ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını belirterek, "Her iki taraftan da ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar sözkonusudur, yaklaşık olarak 10'ar milyar dolar. Karşılıklı turizm akımı da ciddi oranda artmıştır. Geçen sene 6 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Bu da rekor bir seviyeydi. Bizim turistler Türkiye'de oldukça fazla para harcamaktadır. Toplam olarak yaklaşık 5 milyar dolar olmuştur Türk tarafının bundan geliri. Bu yılın yeni başarılara vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesiyle ilgili açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler, stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır. Sayın Trump, Türkiye'nin hava savunma sistemi alımı hususundaki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır "denildi.