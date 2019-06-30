Süleyman Soylu, HDP’nin iftirasını deşifre etti

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Ceylanpınar'da 44 kilogram patlayıcının ele geçirildiği, 8 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün çirkin iftiralarını sosyal medya hesabından yalanladı. Sürücü'nün "Kur'an-ı Kerim'e bile saygıları yok evi basan polisin" ifadesiyle yaptığı paylaşıma olayın gerçek görüntüleriyle yanıt veren Soylu, "Bir vekil... 44 kilo patlayıcı... Polise ürkütücü iftira... Kur'an-ı Kerim'i istismar" mesajını paylaştı.