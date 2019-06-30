Trump: Türkiye’ye adil davranılmadı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, G-20'de 35 dakika ikili görüşme yaptı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile tekrar görüşmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bizim ilişkilerimiz daha derin hale geliyor. Özellikle ticaret alanında ticaretimize 4 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin çok iyi bir üretimi var. Bu üretim her alanda gelişmekte. Aynı zamanda askeri alanda da gelişiyor. Bizden çok miktarda askeri alım yapılmasını bekliyoruz. S-400 konusunun karmaşık. Problemlere farklı çözümler arıyoruz. Obama döneminde Türkiye'nin ABD'den Patriot füze savunma sistemi almasına izin verilmedi. Başka sistemi alınca şimdi bizim sistemimizi alabilirsin diyorlar. Böyle iş yapamazsınız. Türkiye dostumuz. Beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi hedefi 75 milyar dolar çok az. Yakında bunun 100 milyar doların üzerinde olacağını düşünüyorum. İnsanlara bu şekilde, Obama yönetiminin yaptığı gibi davranamazsınız. Türkiye'ye adil davranıldığını düşünmüyorum. Türkiye dostumuz. Harika işler yaptık" dedi.Beyaz Saray'dan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada " Başkan Trump Türkiye'yi, NATO İttifakını güçlendirecek savunma iş birliği konusunda ABD ile birlikte çalışmaya teşvik etti" denildi.