Türkiye bir dünya lideri

Türkiye'de ilk kez kurulan Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi'nin (CIFAL) açılışı için İstanbul'a gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth SABAH'A konuştu.Türkiye'nin her alanda büyük bir ilerleme kaydettiğini söyleyen Seth "Türkiye yüzyıllardır Doğu ve Batı arasında bir köprü olmuştur. Tarihi boyunca global bir siyasi aktördür. Ülkenizin dünya genelinde lider olabilecek özellikleri ve potansiyeli var" dedi. BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin bölgede hayata geçirilmesi için de Türkiye'nin önemli bir rolü olduğunu söyleyen Seth "Türkiye 30 yıldır BM'de de hep bir lider olarak tanınmıştır. Son yıllarda çok büyük bir ilerleme kaydettiniz. Bunun sırrını bölgedeki diğer ülkelerle de paylaşın. Global barış için Türkiye'nin gelecekteki rolü çok önemli" diye konuştu.Türkiye'nin eğitim alanında da hızlı ve köklü bir gelişime kaydettiğini vurgulayan Seth teknoloji, sosyal bilimler, mühendislik alanlarında mükemmel bir ilerleme olduğunu söyledi. Seth "Gördüklerimden ve duyduklarımdan çok etkilendim. Üniversitelerinizde çok kaliteli birimler var. Eğitim programları oldukça çeşitli. Yüzde 100'e varan okur-yazarlık oranı bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile yok" dedi.CIFAL olarak İstanbul'da birçok farkındalık faaliyetleri yürüteceklerini ifade eden Seth, "CIFAL'ın bugün 90'ıncı merkezini açtık. ABD'de, Afrika'da, Avrupa'da ve Asya'da merkezlerimiz var. Böylesine dünyanın önemli bir bölgesinde ofisimizi açıyor olmak onur ve mutluluk verici. İstanbul'da okullarla çalışarak, iş sektörüyle akademiyle çalışarak, iletmek istediğimiz mesajları ileterek, daha barışçıl bir toplum ile çalışacağız" diye konuştu.BM önderliğinde dünyanın dört bir yanında merkezleri bulunan UNİTAR'a bağlı CIFAL merkezleri Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliğiyle faaliyetlerine başlayacak. Ortaklık çercevesinde merkez için imzalar atılırken, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'e Nikhil Seth tarafından BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı unvanı verildi. Yücel "Bugün hem benim için hem Türkiye hem de dünya için çok önemli bir adımın atıldı. Eğer verimlilik adil dağıtılamıyorsa o dünyada kalkınmadan bahsedemeyiz. Kalkınma deyince hukuku her zaman üstün tutmalıyız. Hukukun olmadığı yerde gelişiminde mümkün olamayacağını hep görüyoruz. Artık BM ile nerede bir problem varsa bunlara destek olmaya her zaman hazırız" dedi. BM'nin eğitim kolu olan UNITAR'a bağlı CIFAL Merkezleri, çeşitli ülkelerde eğitim faaliyetleri veriyor. BAU ortaklığında kurulacak olan CIFAL İstanbul Merkezi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi planlamasıyla hareket edecek.