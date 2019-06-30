Yargı reformuyla ışığı görme hakkı geliyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti yargı reform paketini ikiye bölerek Meclis gündemine taşımayı planlıyor. Buna göre önümüzdeki günlerde üzerinde çok fazla tartışma olmayan avukatlara pasaport ve 60 bine yakın hükümlünün cezaevinden çıkmasını sağlayacak paket Meclis gündemine taşınacak. AK Parti, muhalefet partileri ile de görüşerek üzerinde uzlaşılan bir düzenleme çıkarmaya çalışacak.İkinci paketin ise yeni yasama döneminde yani 1 Ekim'de TBMM çalışmalarına başladığında gündeme getirilmesi düşünülüyor.AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yargı reform düzenlemeleri içinde Türk cezainfaz sistemine girecek bir uygulamada da yer alıyor. Almanya ve İngiltere başta olmak üzere bazı batılı ülkelerin sisteminde bulunan uygulamanın adı "ışığı görme hakkı." Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de cezalarda bu tür kademelendirmeler yapılması yönünde kararları bulunuyor.Buna göre örneğin adam öldürme suçu hükümlüsü bir kişi Türkiye'de 24 yıl aralıksız cezaevinde yatıyor. Işığı görme hakkı uygulamasına geçildiğinde 10-15 yıllık süre cezaevinde geçecek. Kalan süre için ise alternatif ceza yöntemleri (evde hapis gibi) uygulanacak.Bu düzenleme yapılırken ise adalet duygusu zedelenmeyecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına bir kademelendirme uygulanması gündeme gelirse çocuklara yönelik suçlar, anne-baba ve akrabaya yönelik suçlar ile terör suçları kapsam dışı tutulacak.AKParti kurmayları çalışmalarını sürdürürken daha önce yaptırılan bir anket de gündeme geldi. Buna göre, özellikle adam öldürme veya cinsel suçlarla ilgili, verilen cezanın o suçu tekrar işlemesine engel olmadığını ortaya koyuyor. Bu nedenle suça giden yolları kapatmak gerektiği değerlendiriliyor. Mevcut sistemde bir paket kaçak sigara satmakla, bir kamyon kaçak sigara satmanın suçu aynı. Burada bir derecelendirme yapılacak. Uyuşturucu satanlarla uyuşturucu baronlarının cezası artırılacak.