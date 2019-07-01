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Son dakika haber: 'da gemide patlamanın ardından çıktı! Kaymakam'dan açıklama geldi

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'in ilçesinde iskeledeki bir gemide patlamanın ardından çıktı. İlk belirlemelere göre, 15 İtalyan ve 1 Rumen vatandaşı yaralandı.Yaşanan olayın ardından ise Aliağa Kaymakamı Erhan Günay'dan son dakika açıklaması geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 01:05
Son dakika haber: İzmir Aliağa'da gemide patlamanın ardından yangın çıktı! Kaymakam'dan açıklama geldi

Son dakika haberi... İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlamanın ardından yangın çıktı, 15 İtalyan ve 1 Rumen vatandaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

KAYMAKAM'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: KONTROL ALTINA ALINDI

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, AA muhabirine "SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

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Son dakika haber: İzmir Aliağa'da gemide patlamanın ardından yangın çıktı! Kaymakam'dan açıklama geldi
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