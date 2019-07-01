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Hakurk'ta 'ya ağır darbe!

MSB: hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 1.7.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 10:20
Hakurk'ta PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin- Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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Hakurk'ta PKK'ya ağır darbe!
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