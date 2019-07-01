Sözümüz mahşere kaldı Batuhan

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı o gece gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Batuhan Ergin'in (21) babası Ahmet Ergin ve şehidin asker arkadaşları Kadir Güdek ve Furkan Ekrem Altuner SABAH'a konuştu. Asker arkadaşları "O bizim korkusuz kahramanımız. Hep şehitlik makamına ulaşmayı istediğimizi birbirimize anlatırdık. Rabbim ona o şerefi tattırdı. Benden bir hafta önce terhis oldu ve o gün sözleştik. İstanbul'a geldiğimde buluşacak, Kız Kulesi'ne karşı çay içerken martılara simit atacaktık fakat nasip olmadı. Meğer kaderde kabrinin başında buluşmak varmış. Yanına gidene kadar o şehit oldu. Mezarının başında buluştuk. Batuhanımız'ı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Şehit olmadan 3,5 ay önce Doğu'da komando olarak yaptığı askerlik görevini tamamlayan Ergin, o gece korkarak erzak almak için sokağa çıkanlara karşı tepkisini göstermek adına köprünün üzerinde çektirdiği fotoğrafın altına "Eve erzak almaya değil, vatana sahip çıkmaya geldik" yazdı ve o fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Ergin, darbeci hainlerin kurşunlarıyla göğsünden vuruldu ve şehit oldu.Kadir ve Sinan isimli iki yakın asker arkadaşının kendisini ziyarete geldiğini ve birlikte Batuhan'ın kabrine gittiklerini söyleyen baba Ahmet Ergin, şehit oğlunun arkadaşlarının anlattığı anıları SABAH ile paylaştı. Arkadaşları bana askerlik anılarını anlattı. Bir gece nöbet kulübesinde gece 3-5 nöbeti tutarken teröristlerin taciz ateşi açtıklarını ve Batuhan'ın "Korkaklar buraya gelseler de çatışsak. Belki şehit oluruz" dediğini söylediler. Onun şerefi ve ruhu bizlere güç veriyor.Ergin'in en yakın asker arkadaşı Kadir Güdek "O bizim kahramanımız. Batuhanımız'ı unutmayın, unutturmayın. Biz onu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Ergin'in asker arkadaşı ve devresi Furkan Ekrem Altuner ise "Terhis olmadan önce sözleştik. İstanbul'a geldiğimde buluşacak, Kız Kulesi'ne karşı çay içerken martılara simit atacaktık fakat nasip olmadı. Kaderde kabri başında buluşmak varmış. Yanına gidene kadar o şehit oldu" diye konuştu.