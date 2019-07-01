Vatan evlattır evladımızı korumak zorundaydık

BUGÜN NELER OLDU

SABAH, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ihanetinin ardından yazılan destanın üçüncü yılında gazi kadınlarla konuşmaya devam ediyor.Ankara'da bombalar patlayınca eşim ben gidiyorum dedi. 'Sen gidiyorsan ben neden durayım, ben de geliyorum' dedim. El ele tutup, birlikte evden Genelkurmay Kavşağı'na kadar yürüdük. O sıra karşıdan gelen tankları gördük. Tank beni altına aldı, metrelerce sürüklendim. 2 ay yürüyemedim. Şimdi 6 aylık hamileyim, oğlumun adı İhaneti destana çeviren Ömer Halisdemir'e benzesin diye Ömer Yiğit olacak.Hemşireyim. Darbe olduğunu anlayınca hemen görev yerime gittim. Bir hafta sonra nişanım vardı. Çok sayıda yaralıya müdahale ettik, taşıdık. Külliye'den yaralı alırken atılan bomba sonucu ağır yaralandım. Kafamda, kollarımda, bacaklarımda, göğsümde ve karnımda hala taşıdığım 13 şarapnel parçası var.