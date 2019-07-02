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ve ceza indirimi Meclis'te ne zaman görüşülecek? Yeni af yasası nasıl olacak? Ceza infaz yasa teklifi son durum!

Gündemin alt başlıklarından birisi olan hakkında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylar içerisinde Başkan Erdoğan tarafından ceza infaz yasası hakkında önemli bir açıklama yapılmış ve ilgili düzenlemenin Meclis'e geleceği duyurulmuştu. Bu açıklamanın akabinde, af bekleyen yüz binlerce birey ve aileleri, konuya yönelik sorgulamalarını arttırdı. Bu doğrultuda, '2019 Af yasası ve ceza indirimi Meclis'te ne zaman görüşülecek?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Yeni af yasası kapsamında, ceza infaz süreleri düşerken açık cezaevlerine geçişler daha kısa sürede gerçekleştirilecek. Peki, af yasası ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? Konuya yönelik son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 23:52
Af yasası ve ceza indirimi Meclis'te ne zaman görüşülecek? Yeni af yasası nasıl olacak? Ceza infaz yasa teklifi son durum!

Af yasasına yönelik son dakika gelişmeleri, yüz binlerce mahkum ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Gündemin önemli konularından birisi olan ceza infaz yasa teklifi hakkında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmaları olduğunu dile getirmişti. Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında, 'Yeni nasıl olacak ve Meclis'te ne zaman görüşülecek?' sorusu arama motorları üzerinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

YENİ AF YASASI NASIL OLACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK? CEZA İNFAZ İNDİRİMİ YASA TEKLİFİ SON DURUM!

Yeni af yasası kapsamında infaz sürelerinin düşürülmesi beklenirken, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlarda da ceza arttırımı olacak. Haberimizin detaylarından, af yasası kapsamında son dakika gelişmelerine ulaşabilir, merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Af yasası ve ceza indirimi Meclis'te ne zaman görüşülecek? Yeni af yasası nasıl olacak? Ceza infaz yasa teklifi son durum!
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