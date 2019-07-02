BUGÜN NELER OLDU

Sosyal Sosyal medyada geçen gün "pride2019" etiketiyle eşcinselliği öven ve teşvik eden paylaşımlarda bulunuldu. CHP'li belediyelerin de gökkuşağı renklerini paylaşarak destek verdiği propagandaya karşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AK Partili belediyeler ve sivil toplum kuruluşları(STK) "Aile her şeyimiz" etiketiyle harekete geçti. Söz konusu paylaşımların, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırı olduğu belirtildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Aile, dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Toplumumuzun yapısını korumak ancak milli ve manevi değerlerimizi bizden sonraki nesillere aktarmak ile mümkün" ifadelerini paylaştı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) "Sosyal medyada, CHP belediyeleri tarafından eşcinselliği öven ve meşrulaştıran mesajlar yayınlanmaya başlandı. Tek bir elden hazırlandığı ve planlı bir işaretle başlatıldığı fark edilen bu eylemler kabul edilemez. Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Aileyi tehdit eden her türlü fikir ve oluşuma karşı mücadele edeceğiz" açıklaması yaptı. Çanakkale'deki AK Partili belediyeler de Çanakkale Belediyesi'nin LGBT'ye destek niteliği taşıyan Twitter paylaşımına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, "Bu davranış, tarihimize, şehrimize ve bu topraklarda şehit düşen kahramanlarımıza saygısızlıktır, vefasızlıktır" denildi.LGBT üyeleri ve destekçileri de İstanbul'da "onur yürüyüşü" adı altında izinsiz gösteri yapmak istedi. İstanbul Valiliği'nin izin vermemesine ve uyarılarına rağmen kalabalığın direnmesi üzerine polis müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Müdahaleyi manipüle etmek isteyen kitlenin "Polis plastik mermi kullandı" iddiasına karşı valilik iddiaların yalan olduğunu açıkladı. SABAH