CHP eski genel sekreteri Şeref Bakşık hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

CHP'de İsmet İnönü döneminin son genel sekreteri olan, İzmir İl Başkanlığı, milletvekilliği görevlerinde de bulunan siyasetin önemli isimlerinden Şeref Bakşık, (92) bugün hayatını kaybetti. Bakşık, Çarşamba günü düzenlenecek törenin ardından, defnedilecek.Uzun yıllar CHP'de görev yapan, milletvekilliği, genel sekreterlik, cumhuriyet senatörlüğü ve il başkanlığı gibi görevlerde bulunan Şeref Bakşık, bugün Hatay'da bulunan evinde hayatını kaybetti. Bakşık'ın naaşı, Çarşamba Hatay Murat Reis Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.