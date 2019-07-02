Diyanet vekâlet yoluyla kurban bedellerini açıkladı

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü "2019 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı", Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, insanlığın günümüzde pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız; dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine dil, din, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin yardım elini hep uzatmıştır ve inşallah uzatmaya da devam edecektir" dedi.2019 yılı kurban bedellerini açıklayan Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini belirledik. Yapmış olduğumuz hesaplama ve müzakereler sonucunda yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL olarak belirledik" dedi.Başkan Erbaş, TDV'nin yürütmüş olduğu çalışmalara ve vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini ifade etti.