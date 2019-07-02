Erdoğan: Türkiye ve Çin ortak gelecek vizyonu paylaşıyor

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Çin'inbaşkenti Pekin'de bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkenin önde gelen yayın organlarından "Global Times" gazetesinde Türkiye-Çin ilişkilerini değerlendiren, "Türkiye ve Çin: Ortak Gelecek Vizyonu Olan İki Ülke" başlıklı bir makalesi yayımlandı.Yeni bir dünya sisteminin ortaya çıkmaya başladığı bu dönemde Türkiye ve Çin'e büyük sorumluklar düştüğünü belirten Başkan Erdoğan, makalede özetle şunları vurguladı:Türkiye olarak dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz.Dünya üzerinde hakkettiği yerleri alması hedefine bu yüzyılda ulaşmak Çinliler için 'Çin rüyası', biz Türkler için de 'Türk rüyası'dır.Asya'nın en doğusunda ve Asya'nın en batısında yer alan iki kadim medeniyete sahip olan Çinliler ve Türkler, tarihi İpek Yolu'nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağladılar.Ülkelerimiz arasında yüzyıllar boyunca devam etmiş bu iş birliği günümüzde Kuşak ve Yol girişimi ile daha da güçlenerek devam ediyor.İkili ilişkilerimizde artan iş birliği toplumlarımız arası etkileşimi yoğunlaştırmakta ve turizm alanında da önemli kazanımlar sağlamaktadır.Çinli iş adamlarını Asya ve Avrupa'nın kesiştiği nokta ile Kuşak ve Yol projesinin kalbinde yer alan ülkemize yatırım yapmaya çağırıyorum.Bu arada Çin Haber Ajansı Şinhua'ya da röportaj veren Başkan Erdoğan, "Küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı mevcut iklimde önde gelen oyuncular olarak Türkiye ve Çin'in iletişimini artırması gerektiği kanaatindeyim" dedi.