Ergenekon’a 12 yıl sonra beraat

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılama yapılan Ergenekon davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların terör örgütü suçundan beraatine hükmetti. Bazı sanıklara bireysel suçlardan cezalar verildi. "Anayasayı ihlal" suçundan Danıştay saldırısı sanıkları Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a ise müebbet hapis cezası verildi.



'FETÖ'NÜN KURBANI OLDUM'

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklardan Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan ve Erhan Timuroğlu ile Cumhuriyet gazetesine molotoflu saldırı sanığı Bedirhan Şinal cezaevinden getirildi. Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım'la birlikte 7 sanık, farklı şehirlerden ses ve görüntülü bilişim sistemiyle duruşma salonuna bağlandı. Tutuksuz sanıklardan eski milletvekili Emin Şirin, emekli tuğamiral Alaettin Sevim, emekli albay İlyas Çınar'ın aralarında bulunduğu 25'i duruşmaya katıldı. Diğer sanıkları, avukatları temsil etti.

Tarihi Ergenekon davasında karar verildi

Son savunmasını yapan sanık Bedirhan Şinal, 2011'de vermiş olduğu ifadesinde "Polisler bana Cumhuriyet gazetesine atmam için bomba verdi" dediğini hatırlattı. Kendisini kullanan FETÖ'cü polislerin kurbanı olduğunu söyleyen Şinal, "O zamanki itiraflarımda FETÖ'yle ilgili bildiklerim ve gördüklerimi anlattım. O zamanki mahkeme başkanı, 'Firene bas Bedirhan, deyip beni susturmaya çalıştı. Durum şuydu aslında; FETÖ'cü polisler onlara ihanet ettiğimi düşünüp, suç ortakları olan hakimler aracılığıyla beni susturdu. Son ana kadar benden ümitlerini kesmediler. Beni savcı Muammer Akkaş'ın odasına alıp bu kez başka bir kumpas teklifinde bulundular. Ben kabul etmedim ve Muammer Akkaş'ın FETÖ'cü olduğunu ifşa ettim. Devlete bildiklerimi tümüyle anlattım" dedi.



SON SÖZLER



ALPARSLAN ARSLAN: Beraatimi talep ediyorum (Diğer sanıklar güldü).

EROL MÜTERCİMLER: Ekleyeceğim birşey yok. Beraatimi talep ediyorum.

FERIDUN REFİK NUHOĞLU: Eski bir özel harekatçı olarak üzerime yapıştırılan terörist damgasının kaldırılmasını talep ediyorum.

KEMAL KERİNÇSİZ: isnat edilen dört suçtan da beratime karar verilmesini talep ediyorum.

MEHMET MURAT YÜCE: FETÖ tarafından yapılan, Amerika tarafından organize edilen bu davada yargılandım.

NUSRET SENEM: Burada FETÖ'nün işlediği bir suç var, kumpas var.

SERDAR ÖZTÜRK: Umarım bu davanın soruşturma ve yargılama aşaması Türk yargısına ve Türk milletine ders olur.



235 SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, 235 sanığın tamamı hakkında terör örgütü suçundan beraat kararı verdi. "Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan Danıştay saldırısı sanıkları Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a ise müebbet hapis cezası verildi. Bazı sanıklara ise bireysel suçlardan 5 yıla kadar değişen oranlarda cezalar verildi.



12 YILLIK DAVA

12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan el bombalarıyla başlayan Ergenekon soruşturmasında 19 sanığa müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet, 224 sanığa ise 10 ay ile 49 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Yargıtay 21 Nisan 2016'da bu kararı bozmuştu. Yeniden yapılan yargılamada önce Danıştay saldırısına ilişkin "cinayet" dosyası ile İlker Başbuğ'un dosyası ayrılarak, Ankara'ya gönderilmişti.