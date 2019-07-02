Gazi Meclis’in şanlı direnişi

BOMBALAR YAĞDI

Meclis'ten gelen bu duruşa karşı darbecilerin yanıtı ise ne tarihe kara bir leke olarak geçti. FETÖ'cü pilotlar F-16'lar ile TBMM'yi bombalarken, helikopter de havadan bina ve bahçeyi taradı. Hareket eden her şeye ateş açtı.







METRELERLE KURTULDULAR

Bombalardan bazıları bahçeye düştü. Milletvekillerinin odalarının bulunduğu binanın camları kırıldı, duvarları döküldü. Bombalardan biri ise muhalefet kulisinin açıldığı ve milletvekillerinin 'O gece' toplantı yaptığı Genel Kurul Salonu'nun 5-10 metre ötesindeki dış bahçeye düştü. Birkaç metre daha öne düşse demokrasiye sahip çıkmak için koşan birçok isim şehit olacaktı.







O ANIN TANIĞI SAAT

Başbakanlara ayrılan odada ise neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Bombalama sırasında duran saat de sembollerden biri oldu. Saat gece 3:40'ı gösteriyordu.



İBRET KÖŞESİ

15 Temmuz sonrası bombalamanın izleri yavaş temizlendi. Meclis'deki tadilat aylar sürdü. Bombanın düştüğü dış kulisteki bölüm ise binaya zarar vermeyecek şekilde tamir edilerek korundu. Meclis'in "ibret köşesi" büyük camlar ile çevrelenerek adeta bir demokrasi müzesine dönüştü.







'VEKİLLERİN TERK ETMEMESİ BÜYÜK CESARET ÖRNEĞİ'

15 Temmuz 2016'dan bu yana Meclis'in ibret köşesi Türkiye'yi ziyaret eden yabancı lider ve heyetler tarafından ziyaret ediliyor. Meclis'e gelenler bu köşeyi gördüğünde kendi Meclis'ini bombalatacak kadar ileri gidebilen FETÖ gerçeğini ile de yüz yüze geliyor.







ÇOK ETKİLENDİLER

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro, Almanya Şansölyesi Meclis'in bombalanan bölümlerini ziyaret etti. ABD Genelkurmay Başkanı DJoseph Francis Dunford da bombalama sırasında Meclisin açık olmasının, ve milletvekillerinin bombalama sırasında Meclis'i terk etmemesinin büyük cesaret örneği olduğunu söylemişti.

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