İmparatorla aile buluşması

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki gün süren G-20 zirvesi için gittiği Japonya'daki temaslarının son gününe 1 Mayıs'ta tahta çıkan Japon İmparatoru Naruhito'yu sarayında ziyaretle başladı.Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı İmparatorluk sarayının kapısında karşılayan Naruhito ve eşi imparatoriçe Masako oldukça renkli görüntüler verdi. İmparatoriçe Masako geleneksel kıyafet kimono ve terlikleriyle dikkat çekerken Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Japon usüllerine göre başını eğerek selamladı. İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı olarak yapılan ve yarım saat süren görüşmeler sırasında da oldukça samimi fotoğraflar verildi.Başkan Erdoğan İmparator Naruhito ile birarada otururken, bir diğer köşede Emine Erdoğan imparatoriçe Masako ile tercüman aracılığıyla sohbet etti. Aile buluşması havasında geçen ziyaret, Japon İmparatoru ve eşinin, Erdoğan çiftini araçları hareket edene kadar kapıda el sallayarak uğurlamasıyla sona erdi. Japon imparatoru tarafından Başkan Erdoğan'a tahsis edilen otomobile de Türk bayrağının asılması dikkat çekti.Erdoğan, İmparatorluk ziyaretiyle ilgili ""Majesteleri İmparator'un tahta çıkışıyla başlayan Reiwa döneminin Japon halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii 'güzel uyum' tüm toplumların aslında ihtiyacı olan bir özelliktir. Türk halkının gönlünde Japonya'nın özel bir yeri var. Dostluğumuzu 2013 yılında stratejik ortaklıkla taçlandırdık. Parlamenter diplomasinin ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyorum." diye konuştu. Erdoğan'ın ekim ayında düzenlenecek Naruhito'nun taç giyme törenine de katılmasının planlandığı belirtildi.Başkan Erdoğan, Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Toshihiro Nikai'nin verdiği yemekte İstanbul'da kurulması planlanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne ilişkin müjde verdi. Erdoğan üniversite için yer tahsisinin yapıldığını ve kısa süre içinde yapımının tamamlanarak faaliyete geçirileceğini söyledi. Erdoğan, daha sonra Japonya Temcilciler Meclisi Başkanı Tadomori'yi kabul etti. Erdoğan'a eski futbolcu Alpay Özalan'ın formasını giydiği Urawa Reds takımının forması hediye edildi.Japonya'da önceki imparator Akihito, özel bir törenle tahttan feragat etti. 1 Mayıs'ta yeni imparator Naruhito tahta çıktı. İlk adım olarak Naruhito'nun önüne imparatorluk mührüyle beraber Japonya'nın 'Üç Kutsal Hazinesi' olan kılıç, mücevher ve ayna konuldu. Japonya'da her imparator değiştiğinde yeni devire bir isim veriliyor. Naruhito'lu yeni döneme klasik bir Japon şiir antolojisinden alınma bir kelime olan Reiwa yani 'güzel uyum' ismi verildi. Bu isim ülkenin yeniden canlandığı, ticaret serbestisi ve açık dünya düzeninin bir parçası olarak dünyanın bu bölgesinin en eski demokrasisi olarak hatırlanma isteğine işaret ediyor.Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, Japonya'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, G-20 Zirvesi'ndaki başarılı evsahipliğinden dolayı Abe'yi tebrik etti. Abe ise, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı yükseğe taşıyacağız' dedi.