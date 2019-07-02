İslamofobiyle en etkin mücadele İslam’ı en iyi temsilden geçer

BUGÜN NELER OLDU

Emine Erdoğan, Japonya'da dün önce Tokyo Camisi ardından da Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Emine Erdoğan'a Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş eşlik etti. Emine Erdoğan, enstitü çalışanları ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Japonya'da Tokyo Camisi'ni ziyaretinde Müslüman kadınlarla bir araya gelen Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Tokyo Camisi Japon halkının üstün hoşgörü ve nezaketiyle kuşanmasından dolayı daha özel. Dünyada İslam karşıtlığı yükselirken, Japonya'da bu şekilde hizmetlerin olması son derece sevindirici. İslamofobiye karşı en etkin mücadele, barış ve hoşgörü dini İslam'ı en iyi şekilde temsil edebilmektir. Kaynağını yüce kitabımız Kur'an'dan alacağımız doğru temsil, ışığın kelebekleri kendine çağırması gibi, insanları hakikate çağırır. La ilahe illallah rüknünü, hiçbir şey, onu yaşayan bir insan kadar güzel anlatamaz" dedi. Emine Erdoğan, sıfır atık projesine de değinerek "Japon toplumunun tasarruf kültürü bizim için ilham verici" diye konuştu.Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü ziyaretine ilişkin görselleri paylaşarak, şunları kaydetti: Ziyaretim sırasında Tokyo Üniversitesinde yaptığı Osmanlı Tarihi çalışmalarıyla tanınan Türk dostu Japon tarihçi, Türkolog Prof. Dr. Tadashi Suzuki ile tanışmaktan büyük memnuniyet duydum."