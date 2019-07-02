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yalana kaldığı yerden başladı!

Başkan Recep Tayyip Errdoğan liderliğindeki Türk heyetinin G-20 zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği başarılı dış politika hamleleri devam ederken, lideri Kemal 'ndan skandal bir yalan geldi. Kılıçdaroğlu, heyeti ile G-20 zirvesindeki toplantı sırasında Türk heyetinin not defteri kullanmadığını iddia etti. Ortaya çıkan fotoğraflar ise Kılıçdaroğlu'nun bu kara propoganda amaçlı çıkışını yalanlıyor...

Giriş Tarihi: 2.7.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 15:30
Kılıçdaroğlu yalana kaldığı yerden başladı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türk heyetinin ABD heyeti ile G-20 zirvesi kapsamındaki görüşmelerine gölge düşürmek için skandal bir yalanı ortaya attı. Başarılı dış politika hamlelerini kritik zirvede devam ettiren Türk heyetinin, ABD heyeti ile olan görüşmesinden bir kareyi gündeme taşıyan Kılıçdaroğlu, Türk heyetinin not defteri kullanmadığı iftirasını ortaya attı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkartan o görüntüler

ORTAYA ÇIKAN O FOTOĞRAFLAR...

Ortaya çıkan fotoğraflar ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kısa sürede yalanladı. Bir fotoğraf üzerinden algı oluşturmaya çalışan ve yalanı çok kısa sürede ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan da çok yoğun eleştiriler geldi. Bu durum karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

Erdoğan'dan G20 değerlendirmesi

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Kılıçdaroğlu yalana kaldığı yerden başladı!
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