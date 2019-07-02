Kılıçdaroğlu yalana kaldığı yerden başladı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türk heyetinin ABD heyeti ile G-20 zirvesi kapsamındaki görüşmelerine gölge düşürmek için skandal bir yalanı ortaya attı. Başarılı dış politika hamlelerini kritik zirvede devam ettiren Türk heyetinin, ABD heyeti ile olan görüşmesinden bir kareyi gündeme taşıyan Kılıçdaroğlu, Türk heyetinin not defteri kullanmadığı iftirasını ortaya attı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkartan o görüntüler

ORTAYA ÇIKAN O FOTOĞRAFLAR...

Ortaya çıkan fotoğraflar ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kısa sürede yalanladı. Bir fotoğraf üzerinden algı oluşturmaya çalışan ve yalanı çok kısa sürede ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan da çok yoğun eleştiriler geldi. Bu durum karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.