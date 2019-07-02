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Madımak olayında hayatını kaybedenler 26. yılında anılacak

'nın 26. yılında anılacak Anma etkinliği için çok sayıda kişi 'a gelirken, emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Madımak Olayı nedir? sorusu da arama motoru Google'da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 11:40
Madımak olayında hayatını kaybedenler 26. yılında anılacak

Sivas'ta 1993 yılında yaşanan Madımak olaylarında hayatını kaybeden 35 kişi için anma etkinliği düzenlenecek. Anma etkinliği nedeniyle emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Sivas'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu ölen 35 kişi için anma etkilikleri düzenleniyor. Etkinliklere katılmak için Sivas dışından çok sayıda kişi otobüslerle kente gelirken, emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis tarafından şehir girişlerinde durdurulan otobüslerdeki yolcuların kimlikleri kontrol edilerek, araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

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Madımak olayında hayatını kaybedenler 26. yılında anılacak
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