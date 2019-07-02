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Son dakika: 'nün yapılanması soruşturmasında 40 kişi hakkında gözaltı kararı

DHA: İstanbul merkezli soruşturmasında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 10:10
Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 kişi hakkında gözaltı kararı
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 40 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

44 ilde büyük FETÖ operasyonu


15 ilde başlatılan operasyon operasyonlarda, 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üst teğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci olmak üzere bazıları muvazzaf ve bazıları da ihraç olmak toplamda 40 asker hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 kişi hakkında gözaltı kararı
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