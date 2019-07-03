2 terörist etkisiz

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MilliSavunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekâtı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hakkari'de ise Jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, doçka uçaksavar silah ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.Diğer taraftan, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yürütülen operasyonlarda son 6 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 649 olduğunu açıkladı.