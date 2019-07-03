2 terörist etkisiz

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Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekâtı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hakkari'de ise Jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, doçka uçaksavar silah ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.
6 AYDA 649 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Diğer taraftan, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yürütülen operasyonlarda son 6 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 649 olduğunu açıkladı.