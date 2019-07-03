Ankesörde yeni dalga

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12'si subay, 22'si astsubay, 3'ü uzman çavuş, 3'ü askeri öğrenci olmak üzere toplam 40 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.Diğer taraftan İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 28'i asker 42 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Konya merkezli 25 ilde 40 şüpheli, Kocaeli'nde de 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.FETÖ'cü Eski Yargıtay üyesi Mehmet Arı yargılandığı davada 13 yıl 9 ay ceza aldı. Bir başka FETÖ'cü Eski Yargıtay üyesi İrfan Doğan ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı./ SABAHFETÖ firarisi Levent Ş., Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tutuklanan şüpheli Ş., savunmasında FETÖ'cü olmadığını iddia etse de üzerinden çıkan "I am Gülenist" (Ben Gülenciyim) notu örgüt bağlantısını ortaya koydu. Dil bilmeyen şüphelinin notu kendisini ifade etmek için yazdığını itiraf etti./ ANKARA