Cumhurbaşkanlığı: Kılıçdaroğlu açıkça yalan söyledi

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osaka'da Türk ve ABD heyetleri arasındaki görüşmede Türk heyetinin elinde not defteri olmadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun çarpıtmasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan jet yalanlama geldi: "CHP Genel Başkanı açıkça yalan söylemiştir. Osaka'da Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır. G20 Liderler Zirvesi'nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir."