Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanlığı: Kılıçdaroğlu açıkça yalan söyledi

Cumhurbaşkanlığı: açıkça yalan söyledi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019
Cumhurbaşkanlığı: Kılıçdaroğlu açıkça yalan söyledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osaka'da Türk ve ABD heyetleri arasındaki görüşmede Türk heyetinin elinde not defteri olmadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun çarpıtmasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan jet yalanlama geldi: "CHP Genel Başkanı açıkça yalan söylemiştir. Osaka'da Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır. G20 Liderler Zirvesi'nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanlığı: Kılıçdaroğlu açıkça yalan söyledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN