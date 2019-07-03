Devlet Bahçeli: Erken seçim sayfası 2023’e kadar kapandı

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı'nın partisiyle olan bağını sorgulayarak "Tarafsızlık referandumuna hazırız" diyor. FETÖ'ye itiraz edemeyen, S-400 konusunda Türkiye'nin tezlerini savunamayan, bekayı bilmeyen, belaya kucak açan CHP Genel Başkanı'nın çağrısı, bize göre nevrotik bir vaka, tedavisi aciliyet arz eden tükenmişlik sendromudur.Önümüzde seçimsiz geçecek dört yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi ve güçlenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Diğer yandan erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziran ile birlikte 2023'e kadar kapanmıştır.Türkiye'nin çok cepheli sürdürdüğü mücadelesine bigane kalan, bunun yerine yeni bir halden bahseden eski başbakanın sistem eleştirileri gerçekten talihsizliktir, traji komiktir. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Siyaset mezarlığına bir yenisinin ilave edilmesi önemsiz bir ayrıntı olacaktır.Türk milleti tankların önüne yatarak, kanunsuz ve korsan şekilde uçurulan savaş uçaklarına ve helikopterlere meydan okuyarak istiklalini kurtardı, istikbaline sahip çıktı. Mücadele ruhu sokaklarda, caddelerde, meydanlarda, köprülerde devleşen milletin 15 Temmuz destanı olarak milli hafızalara kazındı.Osaka'da Türkiye haklı ve meşru tezlerini muhataplarıyla cesaret ve inançla paylaşmıştır. S-400 hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavizsiz duruşu takdire şayandır. ABD Başkanı Trump'ın yaklaşımı gerilen ilişkilerin yumuşamasına neden olabilecektir.Ülkemizin S-400'den vazgeçmesi artık imkânsızdır. Hakkımız olan 116 adet F-35 savaş uçağının planlanan zaman içinde Türkiye'ye getirilmesi başlıca temennimiz.S-400'ü almayın, felaket olur, sıkıntı doğar yaygarası koparanlar bir Amerikalıdan daha fazla Amerikancıdır.