FETÖ'nün gizli dershanelerine baskın!

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli dershanelerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler 6 dershanede FETÖ'ye ait çok sayıda materyal ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nü tekrar faal hale getirip örgüte eleman devşirmek isteyen 8 kişi Kocaeli Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gizli dershanede eğitim vermeye çalışan kişilerin FETÖ'den ihraç edilen öğretmenler olduğu belirlendi.

Kocaeli'de FETÖ'nün çalıştırdığı 6 gizli dershaneye baskın yapıldı

Söz konusu operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayılarının daha da artacağı bildirildi.