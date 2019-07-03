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FETÖ'nün gizli dershanelerine baskın!

'de, 'nün (FETÖ) gizli dershanelerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler 6 dershanede FETÖ'ye ait çok sayıda materyal ele geçirdi.

Giriş Tarihi: 3.7.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 12:56
FETÖ'nün gizli dershanelerine baskın!

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli dershanelerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler 6 dershanede FETÖ'ye ait çok sayıda materyal ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nü tekrar faal hale getirip örgüte eleman devşirmek isteyen 8 kişi Kocaeli Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gizli dershanede eğitim vermeye çalışan kişilerin FETÖ'den ihraç edilen öğretmenler olduğu belirlendi.

Kocaeli'de FETÖ'nün çalıştırdığı 6 gizli dershaneye baskın yapıldı

Söz konusu operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayılarının daha da artacağı bildirildi.

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FETÖ'nün gizli dershanelerine baskın!
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