HAK-İŞ, işçi kıyımına karşı açlık grevine gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'nin kazandığı belediyelerde ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. 16 bin 585 işçinin baskıyla sendikalardan istifa ettirildiğini 766 çalışanın CHP ve HDP'li belediyelerde işten çıkarıldığını söyleyen Aslan "Mersin'de Adana'da Belediye Başkanı '300 küsür tane işçi attım' diye övünerek anlatıyor. Buna susacak mıyız?" dedi. Aslan, "Bolu Belediyesindeki eylemler devam ediyor. Eylemlerden sonuç alınamazsa Kurban Bayramı sonunda sendikamızın Genel Başkan ve Başkan Yardımcılarından başlamak üzere açlık grevleri başlatacağız" şeklinde konuştu.