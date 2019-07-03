Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İki hafta içinde geliyor

İki hafta içinde geliyor

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019
İki hafta içinde geliyor
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi bu ay içinde teslim edilecek. Bataryaların biri Akıncı Üssü'ne diğerinin ve Türkiye'nin doğusuna konuşlandırılması bekleniyor.
Rusya'dan alınan S 400'lerin iki hafta içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre teslim edilecek iki bataryadan ilki Ankara'da bulunan Akıncı Üssü'nde konuşlandırılacak. İkinci bataryanın da Doğu veya Güneydoğu bölgesinde stratejik öneme haiz bir yere yerleştirilecek.
ABD ile Türkiye arasında gerginliğe yol açan S 400'lerle ilgili gelişmeler en son Japonya'da geçen hafta sonu gerçekleşen G 20 Zirvesi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinde gündeme gelmişti. Erdoğan görüşmede Trump'dan, S 400 füzeleri ve F 35 uçaklarıyla ilgili ABD'den herhangi bir yaptırım gelmeyeceği izlenimi aldığını söylemişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İki hafta içinde geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN