İşçı kıyımı 2 bin 500’ü bulacak

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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla İstanbul seçiminin hemen ardından işçi kıyımına başlanmasının yankıları sürüyor. Son olarak ASKİ'de çalışan 302 işçinin iş akitlerinin feshedilmesi büyüt tepki topladı. AK Parti Grup Sözcüsü, Büyükşehir Belediyesi Meclisi Bütçe Komisyon Başkanı Vedat Gündoğan, "Zeydan Karalar bin 750 işçiyi işten çıkarma talimatı verdi ancak bu rakam 2 bin 500 ü bulacak. Adana artık işçi kıyımı ile gündeme gelmesin. Adanalı kendisine moral verecek yeni projeler duymak istiyor, umutlanmak istiyor" dedi.Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın toplu işten çıkartma işleminin kötü niyetli bir fesih olduğunu kaydeden Gündoğan, "Buradan başkana çağrı yapıyorum. Sebepsiz yere haksız olarak işten çıkartılan is akdi fesih edilen işçilerin olası açacakları işe iade davalarında çıkacak tazminatları Zeydan Karalar kendi şahsi mal varlığından karşılanması gerekmektedir. Haksız çıkartmalar ile ilgili belediyenin kasasından tek bir kuruş çıkar ise bu konuyu şahsım ve partim olarak takip edeceğim. Sayıştay nezdinde ve devletin tüm kurumlarında bu işin takipçisi olacağım" diye konuştu.Gündoğan, işçi çıkarılmsasıyla ilgili "Bankamatik memurları" gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Karalar, önceden de belediye meclis üyesiydi. Bu konuyu hiç gündeme getirmedi. Neden 31 Mart seçimlerini bekledi. Adana'yı soyadı gibi Karalar'a bağladı" şeklinde konuştu.