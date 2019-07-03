İzmir’de FETÖ’cülere operasyon:12 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

8'İ BYLOCKÇU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamında 8'i örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 11'i de aleyhlerinde ifade, teşhis ve Bankasya hesap artışı gibi deliller bulunan olmak üzere toplam 19 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 GÖZALTI

Şüphelilere yönelik bu sabah İzmir, Çanakkale ve Aydın'da operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre şu ana kadar şüphelilerden 12'si kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken diğer şüphelilere yönelik yakalama ve gözaltı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.