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’de ’cülere operasyon:12 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı şüphelilerin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 12:01
İzmir’de FETÖ’cülere operasyon:12 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

8'İ BYLOCKÇU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamında 8'i örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 11'i de aleyhlerinde ifade, teşhis ve Bankasya hesap artışı gibi deliller bulunan olmak üzere toplam 19 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 GÖZALTI

Şüphelilere yönelik bu sabah İzmir, Çanakkale ve Aydın'da operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre şu ana kadar şüphelilerden 12'si kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken diğer şüphelilere yönelik yakalama ve gözaltı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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İzmir’de FETÖ’cülere operasyon:12 gözaltı
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