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Kalın: Büyük bir skandaldır

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü , Amerikan gazetesinin PKK elebaşlarından 'ın yazısına yer vermesi hakkında, "Washington Post gazetesinin bugünkü nüshasında terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması, büyük bir skandaldır" açıklamasında bulundu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 00:25 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 00:41
Kalın: Büyük bir skandaldır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın Amerikan Washington Post gazetesinde bugün çıkan yazıya ilikin açıklama yayımladı.

Gazetenin bir terör örgütü üyesinin yazısına yer vermesinin büyük bir skandal olduğunu aktaran Kalın, "Washington Post gazetesinin bugünkü nüshasında terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması, büyük bir skandaldır. ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Bayık'ın yazısını yayımlamanın El-Kaide veya DEAŞ'lı bir teröristin yazısına yer vermekten farksız olduğunu ifade eden Kalın, "Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Türkiye, terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam edecektir" dedi.

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Kalın: Büyük bir skandaldır
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