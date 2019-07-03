Pekin’de sıcak karşılama

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"TC-TRK" uçağı ile dün TSİ 10.10'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gelen Erdoğan'ı, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Xianfa, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ile öteki yetkililer karşıladı.Erdoğan otelde kısa bir süre dinlendikten sonra Çin Halk cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Büyük Halk Sarayına geçti. Başkent Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'ndaki törende Başkan Erdoğan, makam aracından inişinde mevkidaşı Şi tarafından karşılandı.Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Başkan Erdoğan ve Cinping , tören kıtasını selamlamalarının ardından ellerinde Türk bayrağı ve çiçekler bulunan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi.Daha sonra iki lider baş başa görüşme yaptı. Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Çin lideri Cinping ile son yıllarda sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını anımsatarak "Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabıkız. Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpekyolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. 'Tek Çin' politikası, Türkiye için stratejik önemdedir. Çin'i ziyaretim bu defa küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır"diye konuştu.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de "Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeliyiz. Pekin'de yapılan görüşmelere büyük önem veriyorum. Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeli, kararlılıkla merkezinde BM ve uluslararası hukuk sistemi korunmalı, çok taraflılığı ve uluslararası adaleti ortaklaşa savunmalıyız. Türkiye ve Çin merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün olduğu uluslararası ticaret sistemi ve çok taraflılığın ortaklaşa koruması gerekir. Erdoğan ile ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı temenni ediyorum." diye konuştu. Başbaşa görüşmeyi mütakiben iki lider ve beraberindekiler heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Erdoğan ve beraberindekiler Çin Devlet Başkanının onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu. Cinping ve eşi ile Erdoğan çifti sık sık gülerek samimi bir sohbet etti.Çocuklara olan sevgisini her gittiği yerde gösteren Başkan Erdoğan kendisini Türkiye ve Çin bayraklarıyla karşılayan Çinli çocuklara da kayıtsız kalamadı. Erdoğan Çi Cinping'le kırmızı halıda yürürken çocukları gördü ve onlara doğru yürüyerek alkışla karşılık verdi. Şi Cinping de Erdoğan'ın peşinden giderek çocuk sevgisine ortak oldu.