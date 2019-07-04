Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı

'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı

'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Öte yandan, 2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği aday sınavı soruşturmasında 29 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 4.7.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 09:45
2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmeye başlandığı belirtildi.

İDARİ YARGI HAKİMLİK SINAVINDA USULSÜZLÜK İDDİASI: 29 GÖZALTI KARARI

2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği aday sınavı soruşturmasında 29 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının İdari Yargı Hakimlik Sınavında usulsüzlük iddiasıyla başlattığı soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN