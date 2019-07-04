Dün sosyal medyada neler yaşandı? Ortaya atılan provokasyonlar...

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün bir ziyaretini iptal edip başkent Washington'a dönmesi yalan haberlere neden oldu. Sosyal medyada Pence'in bu dönüşünün ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu ilgili olduğu iddia edildi. ABD'deki üst düzey isimler "Acil durum yok. Başkan'ın durumu iyi. Konunun ulusal güvenlikle ilgili de değil" açıklaması yapıldı. Fakat yapılan bu açıklamalara rağmen Türkiye ve dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları Trump'ın öldüğü yönünde çok sayıda paylaşım yaptılar...

"Trump hayatını kaybetti" iddiası!

NÜKLEER SAVAŞ ÇIKARDILAR

Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aynı saatlerde kendi Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmesi ve Avrupa Birliği'nin rutin toplantısı da bir birbiri ile ilişkilendirilince 3. Dünya Savaşı senaryoları yazıldı. Paylaşılan çok sayıda sosyal medya mesajında, Trump'ın öldüğü, ABD'nin İran'ı vurduğu, ABD ile Rusya arasında nükleer savaş çıktığı gibi iddialara yer verildi. Asılsız iddialar kısmi olarak kapalı olan piyasaları bile etkiledi.

Yaşanan bu gelişmeler sosyal medyada yalan haber dolaşımının ne kadar kolay olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.