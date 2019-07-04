Emniyet teşkilatında atamalar

Alınan bilgiye göre göre, ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen 2019 yılı genel atamaları çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Birinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine 9 bin 931, ikinci hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine 10 bin 786, ikinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine de bin 16 personelin atama işlemleri yapıldı. 42 bin 421 personelin ise ipka talepleri kabul edildi.